方力申唱情歌 網民跪求「舊愛版」 衛蘭世巡啟動 側田騎劫自嘲靠黐

歌手衛蘭、方力申各自在內地開騷，前者獲群星拱照，除了有側田驚喜現身任嘉賓打造「青梅竹馬CP」外，更有天后級歌手送上祝賀；至於後者則有江若琳撐場，兩人合唱《好心好報》，但網民依舊指他跟鄧麗欣的「舊愛版」才是最完美。

「靚聲歌手」衛蘭（Janice）日前展開世界巡唱《OUT OF FRAME》，首站廣州連唱3場，前晚嘉賓側田出場時，全場尖叫，側田表示：「好耐冇同台，我哋係青梅竹馬，係同一年入行。」Janice笑言當晚要慶祝20周年紀念，側田說：「我哋兩個都捱到咁耐，好開心，真係好感恩你邀請我，我知你行呢條路係好難。」Janice指第一時間便想到邀側田做嘉賓，因他曾擔任其首張唱片的監製、和音及彈結他，而側田愈講愈長氣：「其實呢Part我應該唱Hit歌，但未有名嘅歌對我好緊要。你哋有冇去蒲？見到隔籬枱有個老啲嘅，明知係黐酒飲……我依家就變咗嗰條友，死啦，依家我棟篤笑。」雖然有被「騎劫」之嫌，不過Janice大方和他玩自拍，又拖手合唱及抱抱。

天后拍片賀牛一 當日是Janice的43歲生日，台下有好姊妹王君馨及鍾舒漫捧場，而台上播出多位歌手錄影的慶生影片，除了楊千嬅及薛凱琪外，鄧紫棋（G.E.M.）祝她演唱會場場爆滿，將音樂帶到更遠的地方。

同在廣州開唱的還有新婚的方力申，減磅成功的他狀態十足，又唱又跳，更有觀眾建議他參加節目《披荊斬棘》。與嘉賓江若琳合唱經典作《好心好報》時，歌迷反應熱烈，不過網民直指他跟舊愛鄧麗欣的合唱版才是經典，許願有生之年能再聽到二人合唱。另外，方力申自爆曾介意有「難以出頭」之意的花名「万刀甲」，直至參加完環島泳後就釋懷，他說：「我會同佢哋講：『我唔掂？咁你游個環島泳嚟睇吓。』」而江若琳在社交網留言祝方力申新婚快樂，早生貴子，又搞笑麻煩對方預留游泳班的學位給她兒子。