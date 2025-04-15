娛樂

黃翠如迷戀聞囝囝腳仔

黃翠如對囝囝的腳仔情有獨鍾，聞到相當陶醉。 黃翠如對囝囝的腳仔情有獨鍾，聞到相當陶醉。
黃翠如對囝囝的腳仔情有獨鍾，聞到相當陶醉。
藝人黃翠如和蕭正楠（阿蕭）上月喜獲麟兒「蕭哈哈」。日前，翠如久違在社交平台分享近況，只見她躺在床上，一臉陶醉地聞囝囝的小腳丫，並寫道：「有一些日子Disconnect了大家，最近這位不修邊幅和有點臭的女人，忙着迷戀這隻哈哈腿。」阿蕭搞笑留言：「長江後浪推前浪，一隻新腳勝舊腳。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者