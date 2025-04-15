黃翠如迷戀聞囝囝腳仔

藝人黃翠如和蕭正楠（阿蕭）上月喜獲麟兒「蕭哈哈」。日前，翠如久違在社交平台分享近況，只見她躺在床上，一臉陶醉地聞囝囝的小腳丫，並寫道：「有一些日子Disconnect了大家，最近這位不修邊幅和有點臭的女人，忙着迷戀這隻哈哈腿。」阿蕭搞笑留言：「長江後浪推前浪，一隻新腳勝舊腳。」