娛圈單打：扭臀擘髀好露骨 忽然咁辣因為乜

南韓女團BLACK PINK有傳今年合體展開世界巡唱，Blink引頸以待。之不過，未合體前4女各有各忙，例如一直以甜美見稱嘅泰籍成員Lisa，日前火辣登上美國舞台，成為全球焦點，迷到一眾老外高呼「不要不要」！

全球年度音樂盛事「Coachella」喺美國展開，Lisa以一身超性感露臀舞衣成為焦點，演唱《Money》一曲時更跟黑人男舞蹈員上演超露骨震撼舞蹈！只見Lisa彎腰翹臀狂扭，男舞蹈員則緊貼其豐臀前後擺動，一幕「老漢推車」喺舞台活靈活現！

Lisa用心良苦，明益街坊，但火辣演出並非人人欣賞。韓媒形容為「十九禁」、「限制級」表演，部分Blink更係非常崩潰，唔明偶像點解愈來愈解放，仲要解放得咁徹底、咁低俗！部分激進粉絲仲話要脫粉添！

又難怪大家難以適應，皆因喺南韓時期，Lisa係甜心擔當，惜肉如金，點諗到佢一擺脫大公司束縛，即刻好似換咗個人咁款！Blink諗極唔明，究竟以前嘅Lisa係咪欺騙觀眾呀？最不解係偶像早已名成利就，又有「LV三太子」超級富豪男友，唔係等錢開飯，何解仲激過艷星，不斷露出？

一切其實有迹可尋。Lisa前年突然參加巴黎艷舞騷，大騷誘人胴體，當時有傳此舉為咗取悅男友，甚至傳出呢個係「光明會」對佢嘅服從度測試！如果大家鍾意陰謀論，一定聽過光明會係乜東東，荷里活以至政商界名人都係會員，佢哋藉着影響力支配全世界。若然Lisa以韓流明星身份躋身光明會，都可謂開創歷史咯！