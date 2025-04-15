預告有大搞作！祖兒望啟德開唱 睇霆鋒騷取經

被封為「舞台女王」的容祖兒正在澳門展開共10場巡唱，演出橫跨4至5月，本以為無緣支持同期在啟德開騷的謝霆鋒，但多得天意安排，造就天王、天后同場！有幾日空檔的祖兒揚言一定會捧場向大師兄取經，隨時踏足該場館開唱！

「樂壇天后」容祖兒於4至5月假澳門舉行最後10場壓軸篇《Eternity》巡迴演唱會，為帶給歌迷新鮮感，日前的首場演出重新編排歌單及節目流程，她坦言今次舞台得以和歌迷拉近距離，格外珍惜：「第3年企喺同一個舞台，每首歌都變成萬人大合唱，聽到合唱歌聲，每一次都好感動……第一場之後，我已經開始唔捨得啦，得番9場咋，好想每一場都見到班歌迷，好想剩番嗰9次都一齊再狂唱，希望同大家一齊為呢趟橫跨3年嘅音樂旅程畫下璀璨句號。」

緊張到標汗 騷上祖兒以西裝造型自彈自唱代表作《空港》，重現《NO.6》演唱會經典畫面，粉絲大讚她型到爆，指她是「女超人變身前」，原來背後卻是驚到震，她說：「緊張到汗流浹背，因為太多汗，所以眼鏡差啲滑落，哈哈。」而熱情的歌迷不停送禮，包括「開工大吉利是」、花及她至愛的Miffy公仔，當她拿着水怪Hangyodon公仔後，自嘲笑說：「舊年有歌迷話我同佢似樣，哈哈，唔知點解我就同佢扯上咗不解之謎，不過唔好再送公仔，我屋企啲公仔已經夠晒多啦，我大個㗎啦，仲有5年就5張（50歲）！」

她預告將於兩個月內推出新歌，亦會和歌迷搞聚會，同時預告有大型演唱會：「唔好催，慢慢嚟，適當時候就會出現，好冇？」問到她同期撞正大師兄謝霆鋒在啟德主場館開唱，是否同門打對台？她說：「哈哈！本來有機真係打對台，但係天意安排，霆鋒開騷嗰幾日，我喺香港有工作，所以停一星期，連個天都要我返嚟睇謝霆鋒呀！」

談到早已是「舞台女王」，祖兒謙虛表示：「千祈唔好咁講，第一，無論點都要支持老友霆鋒；第二，啟德呢個場，我都未做過，我咩經驗都冇，我真心等睇霆鋒向佢取經。」問到是否暗示有機會攻佔啟德主場館？她不排除機會：「我都希望，但要睇所有配合啦，做埋澳門先再計劃，我喺台上都係咁同歌迷講，大型演唱會唔好催，我哋努力緊啦！」

容祖兒