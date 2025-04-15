獨家訪問：連累女兒遭網暴 王晶出征傳為轉移視線 姜濤自嘲「食慣屎」

導演王晶日前突向人氣王姜濤開火嗌「滾出娛樂圈」，被網民怒插他刷存在感，事件愈鬧愈大，更禍及其女兒王子涵（現名王海榛）被鬧「死八婆」；有陰謀論則指有人為Anson Lo「種票風波」轉移視線才向姜濤發炮。至於姜濤在電台自嘲：「成日搞好多屎畀自己食。」被讚豁達。

人氣組合MIRROR是非不斷，當中姜濤更是樹大招風，日前王晶突以侮辱字句狠批他的身形、歌藝及舞技，並說：「香港頂流？求求你滾出娛樂圈啦！」他被口誅筆伐後漏夜刪文，其後再發文指錯不在姜濤，而是師奶粉絲。最終父親口痕，女兒受罪！其惹火言論連累愛女遭攻擊，有網民在其社交網舊Po鬧「死八婆」，又在其跳舞貼文寫道：「冇樣冇身材舞都唔識跳，請你滾出娛樂圈」、「我都唔鍾意姜濤，不過我好憎你老竇X噏，可唔可以叫佢收皮！」

風波更引發陰謀論滿天飛，有網民指王晶叫姜濤「滾」另有內情，指出早前舉行的《CHILL CLUB頒獎禮》由某保險公司贊助，而王子涵正是該保險公司的財務顧問。網民重提Anson Lo「種票風波」，指其粉絲因某些賣飛操作才能率先買飛，猜測有人為幫女兒出氣，才特意轉移視線。

對於代父受靶，王子涵昨日接受本報訪問時說：「是但啦！個個都要有情緒出口，鬧完我又冇蝕底，由得呢啲能量自己飄走！」至於做保險一事，她說：「私事唔需要太多回應。」還自詡百毒不侵：「做咗10年藝人，冇番咁上下大個心臟點得呀！」至於王晶亦冷對女兒遭圍攻，只說：「從不理會網民。」

網民讚豁達 無辜躺着中槍的姜濤，早前偕隊友所做的電台訪問昨日播出，期間，主持森美叫他們選一樣動物代表自己，姜濤先揀牛，因自己是金牛座性格硬頸，一有競爭就衝，又笑言自己是犀牛；森美指犀牛幾乎絕種，叫他再揀，肖兔的他表示揀兔，隊友Edan抵死說：「兔食自己啲屎喎！」怎料姜濤爆出一句：「咁啱嘅，我喺呢行都成日搞好多屎畀自己食。」引來隊友起哄叫囂；網民紛紛讚他大個仔，懂得面對批評和攻擊：「畀姜姜笑死，自嘲最高境界，豁達，叻仔！」

至於連續兩日舉行演唱會的MIRROR「禿鷹小組」Ian、Jer、Stanley與Tiger亦力撐姜濤，騷後受訪時被問到「滾」風波，Stanley坦言出道以來收到很多不同意見：「我哋會虛心接受，對自己要嚴格啲，律己以嚴，精益求精做好啲。」問會否覺得王晶講得太過分？Jer同樣認為做好自己最重要：「成日都有好多評論，我哋要將佢消化，轉化做動力令自己進步。」

隊友開腔護航 問會否安慰姜濤？Stanley指姜濤身經百戰，能比自己承受多百倍事情：「佢會好好消化呢件事，我諗佢到依家都冇諗咁多，會好好裝備自己。（王晶再出Po話唔關姜濤事，係粉絲捧出低下水平頂流。）所以咪要令到自己好叻，用行動話畀大家聽，我哋係值得依家擁有嘅嘢。（王晶祝姜濤有健碩身材，會唔會幫手操Fit？）如果佢尋求幫忙，我一定會捨己去為佢。」

另外，兩屆視帝王浩信日前亮相內地綜藝節目《無限超越班3》時亦被王晶考起，王晶問他：「拿了幾個視帝，會不會怕大家覺得你愈演愈回去了？」王浩信誠懇回答：「我們做演員的，哪怕是拿了甚麼獎項也好，還是需要繼續學習。」被網民讚EQ高。