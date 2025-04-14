去年合資5,000萬築愛巢 「戴妃」Emma飛甩影帝Rami 兩年情盡

飾演「戴妃」走紅的29歲英國女星Emma Corrin，被爆與飾演Queen主音成為奧斯卡影帝的43歲美國男星Rami Malek分手，結束兩年情。

Emma Corrin在以英國皇室為題材的人氣串流劇《王冠》（The Crown）飾演戴安娜王妃，更憑此奪得金球視后，而Rami Malek在英國樂隊Queen傳記片《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）飾演主音Freddie Mercury，憑此榮升奧斯卡影帝。兩人於2023年7月被拍到一起欣賞美國男歌手Bruce Springsteen的英國倫敦演唱會後傳出緋聞，其後在Emma故鄉肯特郡馬蓋特一間餐廳忘情激咀，證實戀情，但拍拖兩年的他們，原來已分手一段時間。

雖然Rami與Emma曾多次結伴出席公開場合，但鮮有在訪問中談及戀情。Emma去年接受雜誌訪問時拒絕談及Rami，而男方受訪時讚過Emma很令人着迷，又指她曾為自己炮製驚喜感恩節晚餐，但未有詳細交代雙方關係。不足一年前，兩人在英國漢普斯特德購入價值約5,000萬港元的豪宅築愛巢，可惜現時戀情告終，未知物業將如何處置。

曾公開出櫃 Emma於2021年曾公開出櫃，自認非二元性別，翌年在社交網的自我認同性別代名詞改為「他們」。除了以「戴妃」一角深入民心，她於去年上映的漫威超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）飾演大奸角。而Rami主演的間諜動作新片《復仇反擊戰》（The Amateur）最近上映，他曾與《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》美國女星拍檔Lucy Boynton戲假情真撻着，之後於2023年初分手，結束5年情。