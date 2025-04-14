暢所欲玄：生死有命 富貴由天

一次更替，盛世不再，有些專家稱玄學並非精密科學，請問坊間大德們，怎樣證明玄學不是精密科學呢？

我想找出理據，如以前凡是癌症一定是絕症，沒有得救是肯定答案，看看現今又怎樣，不停有新的治療方法及藥物面世，擊破了前人的說法。

正所謂「天下萬物皆為藥」，現今Al智能的發展一日千里，讓我們有機會找出之前一些人覺得沒有可能的事情。

對於那些捧到自己像先知一樣，能言人所未言的所謂「神人」，應明白「凡事留一線，日後好相見」。為了追求名利榮辱，心眼裏甚麼因果也不去理會，只會自食其果。

「為名奪利數十載，一縷青煙化塵埃。」可惜有些人已迷失本性，叫也叫不醒，他們的賺錢手段已成習慣了，每天起床都在擔心失去了存在感。

有句話想深一層是很有哲理的，「江山易改，本性難移」，萬里長城再堅固也可以靠人工克服，人的性格要比長城更難改變，但這句話是留有餘地，「難移」並不是不能移，移動後便有運行。換言之，所謂專家不應妄下「不可能」的判斷，說話不要講得沒有餘地。

人有人算，天有天算，人算不如天算。

堪輿學者元海