Edan遇「魔鬼」引誘

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）日前在社交平台限時動態Po出杯麵照，問網民：「食唔食好？」結果獲92%的網民支持「食咗先算」。不過，Edan最終選擇了媽咪炮製的小食及番茄湯做消夜，並指支持他食杯麵的網民是魔鬼，幸好定力夠，未受「魔鬼」引誘！