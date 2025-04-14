娛樂

Edan遇「魔鬼」引誘

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）日前在社交平台限時動態Po出杯麵照，問網民：「食唔食好？」結果獲92%的網民支持「食咗先算」。不過，Edan最終選擇了媽咪炮製的小食及番茄湯做消夜，並指支持他食杯麵的網民是魔鬼，幸好定力夠，未受「魔鬼」引誘！
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者