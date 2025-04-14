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Edan遇「魔鬼」引誘
男團MIRROR成員呂爵安（Edan）日前在社交平台限時動態Po出杯麵照，問網民：「食唔食好？」結果獲92%的網民支持「食咗先算」。不過，Edan最終選擇了媽咪炮製的小食及番茄湯做消夜，並指支持他食杯麵的網民是魔鬼，幸好定力夠，未受「魔鬼」引誘！
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