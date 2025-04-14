姚焯菲談Gigi爆喊：冇乜嘢嘅

Chantel受訪時，問到會否回到外國繼續深造？她透露目前仍與公司商討中，尚未確定最適合的學校。至於Yumi早前被傳經常走堂，她澄清自己一直如常返學，只有遇到工作等突發狀況才會請假。她指上學時經常戴口罩、眼鏡和帽子，可能因此被同學誤會，更強調不想因藝人身份影響學業。

談及好友炎明熹（Gigi）自爆情緒崩潰，喊住過生日一事，兩人表示已向Gigi送上生日祝福，Chantel說：「我諗佢係感動，即係自己有成長咗咁樣，但係我覺得冇乜嘢嘅。」還透露After Class的成員之間一直有約飯局，但因時間難配合而未能成事。Chantel表示不會過於擔心Gigi的現狀，認為對方一直很正面，可能是因為感性才容易有深刻的感受，但並不代表對方有情緒問題。