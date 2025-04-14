中娛星動：拍片追憶伯樂 趙薇圓潤「出關」 被嫌走樣

趙薇於2021年8月突遭內地官方封殺，近年就算在社交網發文，都是有關心經和一些瑣碎事。至去年12月4日瓊瑤逝世，趙薇發文悼念：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」粉絲大呼感動：「我就知道，小燕子會出現的。」同月28日趙薇再度發文，宣布多年前已與黃有龍離婚，而今年3月12日，49歲生日的她終於「現身」，Po出長髮素顏照。

網民指撞樣王菲

本月20日是作家瓊瑤87歲冥誕，其家屬昨日起至5月11日在台北舉行紀念展，「小燕子」趙薇為此暌違4年再貼出影像動態宣傳，其他藝人還有《還珠格格》拍檔林心如、蘇有朋，以及金銘、蔣勤勤、張晨光、邱心志、秦嵐、張嘉倪等瓊瑤劇中熟悉的面孔助力宣傳。趙薇日前晒出影片，只見剪了短髮的她臉頰變得圓潤，網民指她有點走樣，更滲出師奶味，但亦有網友指她意外撞樣天后王菲！趙薇今次全是為了瓊瑤才「出關」，她在影片中表示：「瓊瑤阿姨是傳奇，也是女性的驕傲，她在文學、影視和音樂上，都留下了濃墨重彩的篇章，讓我們以聆聽她的歌曲，感受生命的奇妙與恢弘，共赴韶華。」