芝加哥留宿險遭爆門 衛詩雅攜眷行紅地氈 催運衝金像影后

金像獎舉行在即，憑英皇電影《破．地獄》入圍最佳女主角的衛詩雅昨日出席活動時，自言以輕鬆心情面對，並透露老公已落實頒獎禮當晚陪她踏上紅地氈，希望首次攜眷出席可以帶來好運。

影后衛詩雅昨日現身活動，金像獎頒獎禮將於月底舉行，憑英皇電影《破．地獄》提名影后的她直言結果已塵埃落定，只待當晚公布，故現時心情非常輕鬆，而當晚會以期待及開心的心情參加這個電影人聚會。戰衣方面，她表示會交由造型師全權負責，相信會跟金像獎場刊的造型一樣漂亮：「場刊套衫其實好性感，但如果行紅地氈咁樣着就太誇張喇！」問到老公當晚會否陪她踏上紅地氈？她開心表示：「佢肯，係佢自己主動問係咪可以一齊行，我問咗，只要結咗婚就可以一齊行。今次係我第一次攜眷出席，希望可以帶畀我好運。」

登本地影史三甲超興奮 衛詩雅早前憑《破》片在《芝加哥亞洲躍動電影節》勇奪「傑出演員獎」，她大呼幸運，並謙稱全是團隊功勞，自己只是叨光。開心歸開心，她透露芝加哥之行其實有驚險事：「凌晨時分有人想打開我嘅房門，我覺得好危險同好驚，即刻打畀住喺我隔籬房嘅助手同酒店前台，又用個行李去擋住道門！其實以前喺其他地方都試過，所以我喺酒店房會着到好密實，一定唔會性感。」提到《破》片近日榮登香港電影史上票房三甲，她稱前一日到戲院謝票時才得知好消息，大感興奮，但暫時未有機會觀看電影加長版，她解釋：「原本會喺芝加哥睇，但大家嘅反應太踴躍，有蒙古嘅團隊想睇，所以就讓咗我哋嘅位畀佢哋。」