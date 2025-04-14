「禿鷹小組」開騷 天公作美 Stanley透視腹肌跳辣舞 Ian守身如玉

男團MIRROR成員Ian、Jer、Tiger和Stanley組成的「禿鷹小組」前晚開騷，其中「肌肉擔當」Stanley晒肌之餘，更與女Dancer跳辣舞！至於密實示人的Ian獨唱4首歌顯地位，而Jer就靠蝦碌出位，Tiger借酒自High，各有搶鏡招數。

MIRROR成員Ian、Jer、Tiger和Stanley組成「禿鷹小組」，前晚首度在西九竹翠公園舉行一連兩場的露天音樂會，好友兼ERROR成員肥仔現身捧場。原本開騷前天氣欠佳，但正式演出時天朗氣清，Tiger即感謝天公作美。

4子開場先唱出小組歌《吃腐肉的鷹》打響頭炮，「肌肉擔當」Stanley盡展所長，騷完麒麟臂再換上透視衫跳唱Solo歌《Drunk in Love》，又跟女Dancer火辣演出，無懼女友Alina「眼火爆」。翻唱陳奕迅的《孤獨探戈》時，Stanley與女舞蹈員大跳拉丁舞，其後有10年跳拉丁舞經驗的Tiger加入舞鬥一番。

Jer蝦碌遺忘隊友 之後到Tiger除剩背心，飲了兩啖啤酒後用結他自彈自唱，Jer則「包到實」，笑言自己代表Gentle，所以西裝骨骨唱慢歌，並首次現場唱出新歌《不要活成自己討厭的模樣》和《沒終點的青春》。原本Jer接着要介紹Stanley出場，但他忘記了兼直入後台，Stanley只好無奈自行出場，Jer立即打圓場：「我係入去請你出場！」

同樣守身如玉的Ian獻唱了4首個人作品，是全晚最多Solo歌的成員，又跟Jer合唱《紅豆》，向已故歌手方大同致敬。臨近尾聲的Band Show環節，4子換上皮褸連唱多首著名樂隊經典歌，Jer表示選唱台灣天團五月天的《後來的我們》是小隊一致決定：「我哋『禿鷹小組』出咗一首歌就可以開騷，唔知仲有冇機會小組開騷，但會用盡力去唱。」Encore環節，4子走落台沿途與粉絲擊掌，全場High爆。