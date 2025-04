英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay前晚舉行最後一場啟德演唱會,藝人高海寧把握最後機會朝聖,在社交網分享多條影片並表示:「Coldplay Hong Kong,原本好想飛去第二度睇,但實在就唔到時間,香港又遲咗買唔到飛,以為今次冇得去睇,點知朋友問我得唔得閒一起睇。I felt like I'm just so lucky.」只見她不斷隨音樂舞動,簡直High爆。