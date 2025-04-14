劉佩玥棄偶包狂食風 劉穎鏇谷收視 直播魔音酬賓
無綫劇集《奪命提示》收視理想，第3周跨平台收視錄得23.2點，一眾演員拋下「偶包」落力宣傳。劇中組女團獻魔音的劉穎鏇與郭柏妍，笑指若收視爆升，便會開直播為大家再「獻醜」！
視帝張振朗、劉穎鏇、陳山聰、劉佩玥和郭柏妍等，昨日現身宣傳無綫劇集《奪命提示》，在台上大玩風筒攻擊，結果振朗和劉佩玥慘成攻擊對象，令台下觀眾捧腹大笑。
劉佩玥笑言不介意被整蠱，還覺得好玩。劉穎鏇則表示拍攝時要一邊開槍一邊被風筒吹，不眨眼演戲並不簡單。談到她與郭柏妍上次身穿女團裝宣傳劇集，今次穿回正裝是否比較舒服？劉穎鏇坦言這次亮相純粹希望將角色更完整地呈現給觀眾欣賞。提及與郭柏妍在劇中獻魔音，身旁的劉佩玥即大爆父母也有收看該戲份：「話覺得佢哋好得意，問點解冇我份，但轉頭就笑話正常，因為我唔使唱歌已經係魔音。」問到3人會否開直播以魔音合唱？她們笑指若收視好可以考慮。
陳山聰除褲成底線
談及現在做宣傳玩得愈來愈激，山聰認為這樣才有新鮮感，相信向來玩得的劉佩玥不會嬲，又笑指自己未試過因為被玩而發脾氣：「通常係我玩人，哈哈！（冇底線？）除咗除褲乜都得。」振朗則大讚劇中幾位女演員賣力，需要身穿背心短褲，在沒有位置攝保護墊的情況下應付打鬥場面，故經常硬食受傷。
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