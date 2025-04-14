劉佩玥棄偶包狂食風 劉穎鏇谷收視 直播魔音酬賓

劉佩玥笑言不介意被整蠱，還覺得好玩。劉穎鏇則表示拍攝時要一邊開槍一邊被風筒吹，不眨眼演戲並不簡單。談到她與郭柏妍上次身穿女團裝宣傳劇集，今次穿回正裝是否比較舒服？劉穎鏇坦言這次亮相純粹希望將角色更完整地呈現給觀眾欣賞。提及與郭柏妍在劇中獻魔音，身旁的劉佩玥即大爆父母也有收看該戲份：「話覺得佢哋好得意，問點解冇我份，但轉頭就笑話正常，因為我唔使唱歌已經係魔音。」問到3人會否開直播以魔音合唱？她們笑指若收視好可以考慮。