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Sierra派糧玩新嘢 加料晒文筆
美國女模Sierra Plowden身為荷里活影壇家族後人，活躍於模特兒界，不時在社交網分享泳衣相大派福利。早前，她上載一輯身穿粉紅色花花比堅尼的性感照，留言創作日本俳句：「大海鹽味的風，椰林飄香的吻，夕陽繪畫長空。（呢個係俳句）」
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