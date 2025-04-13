4套戰衣 辣㷫全場 Lisa音樂節響頭炮 性暗示舞姿惹爭議

韓團BLACK PINK成員Lisa昨日為美國大型音樂節擔任表演嘉賓，她換上4套破格戰衣表演55分鐘，除了擘髀、自摸兼扭籮辣㷫全場之外，又因意淫舞姿疑似有性暗示而惹起爭議！

美國年度盛事《Coachella音樂節》延續每年都會在兩個周末舉辦的傳統，於本月12至14日，以及19至21日舉行。韓團BLACK PINK泰籍成員Lisa與Jennie分別獲邀為昨日及明日的演出擔任嘉賓。

助陣首日音樂節的Lisa，出動4套性感、火辣又華麗的舞台戰衣。她先以銀色貼身歌衫登場，演繹《Thunder》一曲，炒熱氣氛。之後換上可愛款式的短裙及露腰裝，還有另一款透視的仙女造型，接連勁歌熱舞跳唱《LALISA》、《New Women》及《Rockstar》等逾10首Hit歌，全程表演約55分鐘，場內氣氛High爆。除了例牌擘髀、自摸兼扭籮等動作之外，Lisa在演繹《Money》一曲時，以紅色火辣戰衣上陣，甚至再加「辣」，背向男舞蹈員，用臀部摩擦對方下體，舞姿意淫，被指疑似有性暗示，在網上惹起爭議。而隊友Rose當天被拍得現身台下捧場。

Jennie綵排預熱 接棒登台 至於近年在海外人氣爆燈的韓團ENHYPEN與Jennie，將接棒亮相今、明兩天舉行的音樂節。日前率先抵達當地的ENHYPEN，抽空亮相美國名嘴Jimmy Kimmel的清談節目《Jimmy Kimmel Live！》造勢。7子將於音樂節中首度公開表演新歌《Loose》，昨日組合上傳綵排影片，跟海外粉絲打招呼。

Jennie昨日亦在社交網分享身穿黑Bra為音樂節排練的花絮照預熱。此外，BLACK PINK將於7月5、6日在高陽綜合運動場舉行兩場韓國演唱會，為世界巡唱揭開序幕。近日有報道指4女最快會於6月合體推出新專輯，強勢回歸K-Pop界。