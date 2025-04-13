突認林峯做另一半 吳卓羲攬女頭貼頭 粉絲呷醋狂嗌

藝人吳卓羲前晚在廣州舉行音樂會，雖然全晚只獻唱了10首歌，但玩了多個遊戲跟粉絲互動，散場後又跟粉絲合照，大派福利！

卓羲在其中一個遊戲中，抽了幾位粉絲上台，當中跟其中一位幸運兒對望30秒，他與女粉絲先是深情對望，然後愈哄愈埋，兩人最後額頭貼額頭，相當親密，引來台下粉絲羨慕得瘋狂尖叫。而另一名男粉絲穿上印有林峯下月紅館騷主題「GO WITH THE FLOW」字眼的Tee上台，並向卓羲開玩笑謂：「穿這件衣服上來是支持林峯演唱會。」卓羲初時扮嬲謂：「豈有此理。」其後又笑言：「不過唔緊要，呢個（林峯）係我女朋友，我接受佢。」

爛Gag拒除衫 卓羲對上台的粉絲一律送上愛的抱抱，非常寵粉，又一度下台跟觀眾近距離接觸，並呼籲大家不要推撞，重現其口頭禪「唔好ong」。今次卓羲唱了多首經典歌曲，包括《別怪她》及《紅蝴蝶》等，期間歌迷更起哄叫他除衫，他不改幽默本色化解：「你哋嗌錯人，我叫『吳生』，唔係『徐生』。」不過笑稱若之後太熱，或會考慮露肩。