堅守港姐高貴氣質 倪樂琳正經做戲：成世都唔搞笑！

應屆港姐倪樂琳前晚出席慈善活動時，大爆梁嘉莹是烏龍王，而早前參加演戲班的她更直言想演戲，有意加盟《愛·回家》，但堅拒拍搞笑劇情。

應屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、友誼小姐王汛文、黃嘉雯、關楓馨、梁凱晴、何雁詩、謝雪心等前晚出席慈善晚宴。談到倪樂琳早前曾參加TVB演戲班，事後分享上課時的短片，見她演得七情上面兼爆喊，首次演戲的她坦言跟想像不同，自爆激動之餘喊完更抽離不到，不開心了一整天，亦感激對手孔德賢帶她入戲，透露當日該場戲共演了兩次，不過第一次演時情緒未到位未有喊，只是為演而演：「第二次老師畀咗啲小貼士，之後就真係入咗戲，我哋兩個就真情流露咁喊。」

梁嘉莹性格大懵 身旁梁嘉莹和王汛文亦坦言想上演戲班，梁嘉莹表示本來有份上堂，但因有家事要處理而未能出席：「等公司再安排，自己對演戲有興趣，乜嘢角色都想試。」問到誰人平日比較多烏龍事？倪樂琳與王汛文立即彈開，笑指是梁嘉莹與楊梓瑤都比較大懵，不過也是可愛的懵。

提到她跟《愛．回家之開心速遞》中「Rebecca」沈可欣撞樣，倪樂琳笑指很多網民也提議她去演對方妹妹：「可以入到《愛．回家》都幾好，但唔可以有搞笑劇情，要做正經，因為平時私底下已經係搞笑形象，難得選港姐高貴優雅，我成世都唔做搞笑！」