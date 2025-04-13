娛樂

李多慧晒曲線 「加糖」冧粉絲

李多慧顏值與身材兼備，難怪躍升女神之列。 李多慧顏值與身材兼備，難怪躍升女神之列。
李多慧顏值與身材兼備，難怪躍升女神之列。
韓籍啦啦隊女神李多慧赴台發展兩年，憑直率性格與火辣身材圈粉無數。日前，她在社交網晒出一輯身穿黑色吊帶背心襯緊身褲的性感相，大晒凹凸有致的曼妙身材之餘，更以甜美笑容冧暈粉絲。不過，看似活力四射的李多慧自爆快被感冒打敗，呼籲粉絲注意健康：「我得了重感冒......我哭了。」
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