中娛星動：疑為新歡刻意避嫌 馮紹峰獨自湊仔睇病 拒搭趙麗穎車

內地女星趙麗穎與馮紹峰離婚後，不時傳出復合消息，但一直都只聞樓梯響。近日馮紹峰帶兒子到醫院就診後，寧願獨自步行離開，都不願坐趙麗穎的車，刻意保持距離避嫌，惹起網民熱議。

趙麗穎與馮紹峰當年因合作拍攝電影而假戲真做，並於2018年宣布領證結婚，翌年誕下兒子「想想」。不過由於二人聚少離多，最終在2021年選擇離婚，後來趙麗穎放棄兒子的撫養權，由男方一家負責撫養。

近日，馮紹峰被拍到以全黑打扮示人，戴上Cap帽和口罩現身兒童醫院，獨自帶兒子看醫生。就診結束後，兒子坐上趙麗穎的車離開，馮紹峰則獨自步行而去。有網民認為馮紹峰選擇獨自離開可能是為了避嫌，畢竟他早前已傳出有新歡，更被拍到與女友一齊行超市、結帳時還主動買單，二人還於深夜在街上拖手，關係不言而喻。雖然馮紹峰沒有正式回應戀情，但可能因此不方便跟前妻有太多接觸。

新作票房口碑雙仆直 另外，在內地電視劇領域獲獎無數的趙麗穎，早前進軍影壇連拍4部電影。其中由她主演、名導馮小剛執導的《向陽．花》本來獲外界看好，怎料本月上映9日累積票房只收逾1.27億人民幣（約1.35億港元），票房和口碑都不如預期。趙麗穎因此被質疑沒有能力扛起票房，還有網民直指電影失敗的原因，莫過於劇情不符合邏輯，有犯罪心理學專家對該片進行點評時，直指趙麗穎的演出失真：「從她的表現過程和內容來說，我只能給打低分。」