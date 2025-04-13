海兒「胸」猛窒師兄 古巨基紅毛出巡 驚變Tyson

歌手古巨基曾被封為「爛Gag王」，但原來52歲的他玩Cosplay一樣出神入化，近日他與師妹海兒齊齊「扮嘢」，其紅髮動漫角色造型竟然意外跟Tyson Yoshi撞樣。

古巨基（基仔）最近偕同門師妹「音樂女神」海兒（Hedy）及網紅程人富到日本大阪拍攝全新旅遊企劃《I REALLY LOVE TO Travel我真係好鍾意旅行》時，齊齊扮熱播動畫《膽大黨》的角色，期間驚覺基仔是「元祖級Cosplay王」，而Hedy穿上貼身衫，令她的「不科學身材」更突出。

一行3人走到機舖及夾公仔舖時，吸引了不少途人圍觀兼拍照，基仔笑言：「今日我哋呢個Look要練嘅係乜嘢呀？膽大呀！因為係《膽大黨》吖嘛！無論見到所有人望我哋嘅目光係點，我哋仍然自信。」

而Hedy行專賣Cosplay服裝的店舖時更大膽爆Seed對基仔謂：「不如你都係做番人啦。」激到基仔紮紮跳問她：「咩意思呀你？嗌我做番個人！咁即係我依家唔係人呀？我呢幾廿年做咗啲乜嘢呀？」令在旁的程人富笑到碌地。

他們到餐廳醫肚時，基仔笑言自己比較似在Cosplay歌手Tyson Yoshi，揚言要把紅髮造型傳給對方過目。節目出街後，他又把自己的Cosplay造型和Tyson的照片一起上載到社交網，引來Tyson留言讚「有feel」，基仔回應：「下次Cos埋你個Body」，十分搞笑。

孖衛蘭玩改歌詞 另外，基仔又擔任衛蘭（Janice）巡唱廣州站的嘉賓，兩人在台上大談相識淵源，互笠高帽指喜歡對方的作品，基仔更表示曾在音樂會翻唱她的歌，不過就未有機會唱《大哥》，笑言現在再唱，可能要改歌名：「因為我依家已經係『大叔』。」更即興改歌詞與Janice清唱：「叔叔真有趣，不需要分居，惟有約定和大叔喝醉。」令Janice和逾萬名在場歌迷笑到拍爛手掌。