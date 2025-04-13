20歲生日「未解凍」感迷惘 炎明熹崩潰爆喊 李幸倪陪伴壯膽

「樂壇小天后」炎明熹去年因續約問題而被無綫雪藏至今，近日生日的她罕有發長文抒發內心世界，她自爆情緒崩潰喊住過生日，直言對未來不知所措，獲大批粉絲及圈中藝人留言安慰，曾任其導師的歌手李幸倪叫她別怕。

炎明熹（Gigi）本月9日迎來20歲生日，自去年起她因續約問題而絕迹幕前，今年她低調地與家人及朋友慶生，雖然一眾「Gi炎粉」對她不離不棄，在港鐵多個大型廣告燈箱買下生日應援，但相比去年獲逾400名歌迷一齊開生日派對的熱鬧場面，大相逕庭。

前晚凌晨，Gigi在社交網晒出多張慶生照，見她在家攬住貓貓切蛋糕慶祝，還擺出多個可愛的表情，不過，她在字裏行間卻帶點感傷，自爆踏入20歲後感迷惘而爆喊：「我記得看完Coldplay那天回到家，大概11點左右，然後搞一搞功課之後便在發吽豆，之後又無啦啦哭了出來，當時我也搞不清楚這是甚麼狀況，就一直喊，不過喊得很平靜。這是因為看完熱鬧的演唱會之後忽然靜下來的感覺嗎？應該不是吧。還是因為踏入20歲有點感到不知所措呢？」她續指陸續收到大家所發的生日祝福訊息，又再一次眼淚決堤：「明明很開心的事，為何又要喊呢？」而經過3天的沉澱後，Gigi繼續如常地生活，並沒有大變化，她感激陪伴在身邊的家人、朋友及歌迷們的祝福，並欣然表示：「其實我很開心雙十年華的到來，『20歲』我願意同你展開一段新嘅歷程。」

「展開新歷程」暗示離巢？ 網民見Gigi在生日的開心日子卻情緒失控，為她感到擔心，除了粉絲們留言安慰外，不少圈中人也為她打氣，其中曾在《聲夢傳奇》中擔任Gigi導師的歌手李幸倪（Gin Lee）着她：「不怕，會一直陪着你。」Gigi即時撒嬌回覆：「wiuuuuuu Love you」，至於在劇集《青春本我》中飾演Gigi媽咪的陳煒亦氹她：「個個都錫晒你，唔好喊啦傻妹！」除了擔心，網民對於她所指「展開一段新嘅歷程」有所揣測，認為是暗示決定離巢。

另外，Gigi的歌迷會前日在網上頻道公開了一條Gigi的訪問片段，片中Gigi戴上Cap帽，身穿灰色上衣與拉鏈外套，化了全妝，談到近況時，她表示最近以學習為主：「返學做功課、學唱歌、做Gym、學樂器，仲有作曲，自己嘗試作曲呢個項目，挑戰一下自己未試過嘅嘢，都有趣，係一個好好嘅經驗，因為我唔知個作品出到嚟係點，希望大家會鍾意。」問到生日想做甚麼時，她貫徹火星女孩作風謂：「冇特別想做，亦冇特別唔想做嘅嘢，等上天安排。（生日願望呢？）講咗就唔靈喎，唯一希望靈嘅係大家身體健康、開開心心。」粉絲們讚她愈來愈靚女，知道Gigi努力增值自己為她感到開心，期待有天Gigi的作品面世及重出江湖。

炎明熹Po出慶生照，自爆「無啦啦哭了出來」！ Gin Lee向炎明熹送上鼓勵。