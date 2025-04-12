中文台節目表 翡翠台
9:00 細味文明
10:00 手匠傳承
10:30 世界獨特社區
11:30 意大利潮什麼及宣傳易
12:00 台灣原味道
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞
1:15 地中海華庭
2:20 蝸居宅急變
2:55 快樂中年（PG）
3:25 地球大神秘
3:55 勁歌推介
4:00 夢夢貓Mix！
4:30 Hands Up
5:00 新幹線戰士改變世界
5:30 櫻桃小丸子
6:00 熊貓一家人
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 尋源之路
7:30 東張西望
8:00 香港系列之原味道
9:00 一條麻甩在汕頭
9:30 美食新聞周報
10:00 醫度講
10:30 J Sport
11:00 勁歌金榜
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:30 財經透視
12:00 浪族闊少爺（PG）
1:00 宣傳易
1:05 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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