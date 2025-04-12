娛樂

全智賢弗到漏 騷結實腹肌

韓國43歲靚媽全智賢早前獲邀到瑞士日內瓦出席品牌活動，以一襲高貴優雅的Tube Dress騷香肩，散發女神氣質。而她最近又為另一運動品牌拍攝寫真，穿上吊帶背心大晒弗爆身材及「11字」腹肌，狀態大勇的她，準備下半年攜新劇《暴風圈》強勢重返演藝界。
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