娛樂

李素英「浴」照谷人氣

有「初戀女神」之稱的韓國模特兒李素英，憑清純可愛外貌和玲瓏浮凸身材深受男粉絲喜愛，社交網追蹤人數已接近85萬。她早前推出在日本札幌拍攝的出浴寫真，她坐在浴池中，只用毛巾及浴袍等遮住重要部位，豐滿上圍若隱若現，相當性感！最近她又到越南富國島度假，分享多張穿上比堅尼的靚相與粉絲開心Share。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者