李素英「浴」照谷人氣

有「初戀女神」之稱的韓國模特兒李素英，憑清純可愛外貌和玲瓏浮凸身材深受男粉絲喜愛，社交網追蹤人數已接近85萬。她早前推出在日本札幌拍攝的出浴寫真，她坐在浴池中，只用毛巾及浴袍等遮住重要部位，豐滿上圍若隱若現，相當性感！最近她又到越南富國島度假，分享多張穿上比堅尼的靚相與粉絲開心Share。