被指匿名送應援咖啡車 金賽綸傳曾戀曹承衍 甩拖買醉釀酒駕

已故韓星金賽綸近日被爆生前曾秘戀男歌手A某，據指她於2022年5月涉酒駕，是因剛與男方分手，飲醉酒才釀成事故，經網民起底後，發現男方疑是當兵中的曹承衍。

韓片《殺手代父》女星金賽綸於今年2月16日自殺離世，遺屬炮轟男星金秀賢在其未成年時與她交往，又與其事務所逼她償還涉及酒駕的7億韓圜（約370萬港元）賠償金，導致她走上絕路。記者出身的網紅李振浩前日再爆料指她曾秘戀男歌手A某。

據悉金賽綸與A某於2021年初至2022年5月17日交往，她曾匿名送應援咖啡車給A某，亦曾與好友參加對方的活動打氣。李振浩聲稱掌握能夠證明金賽綸曾到A某家中留宿的短訊內容。李振浩聲稱金賽綸於5月17日當天，原定參與韓劇《獵犬》後期錄音，卻因剛分手而情緒低落，當天缺席工作，並相約好友飲酒及唱K，至5月18日清晨發生酒駕事故，而這些細節出自酒駕審訊過程中，事發時同車友人提供的證詞內容。此外，金秀賢早前在記者會上亦曾透露金賽綸發生酒駕事故後，知道對方有男友，故不方便主動聯絡。

金秀賢捲造市案受查 李振浩亦公開了應援咖啡車的照片，雖未有曝光A某身份，但網民極速起底，發現男方疑是以藝名WOODZ進行活動的28歲男歌手曹承衍，目前正服兵役的他，於今年2月16日金賽綸離世當天，曾在社交網上載影片，向粉絲派福利。此外，金賽綸發生酒駕後，前年4月在反省期間，亦被發現曾點讚曹承衍的社交網貼文，可見兩人的確有交情，但是否曾是戀人關係則未有進一步憑證。

另外，金秀賢與表哥李沙朗成立的Gold Medalist事務所被爆捲入英文教育公司造市案，金秀賢曾與男星河正宇為該教育公司擔任代言人，該教育公司的股價前年急升7倍，其後大規模賣出股份，兩個月後股價便回到原來水平。韓國金融委員會對該企業的股價急速下跌有可疑，懷疑涉及造市，爆料頻道「橫豎研究所」昨日爆料指首爾執法部門金融犯罪調查隊正在針對金秀賢方面及教育企業涉嫌造市展開調查。