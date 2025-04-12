獨家訪問：江嘉敏首演音樂劇 緊張到腳震

藝人江嘉敏首嘗做音樂劇滋味，跟一班專業舞台劇演員合作的她，相當緊張，做戲方面她擁有10年經驗，不過說到跳舞及唱歌，實在是初哥，難怪出台前腳都震！

前無綫小花江嘉敏離巢無綫後工作不斷，除了做慈善工作、為HOY TV睇樓節目《安居樂業》擔任主持外，她更演出音樂劇《我的青春日誌》，前晚首做音樂劇的她要唱歌跳舞，之前她更跑步練氣、練歌，務求以最佳姿態上陣。正式踏上台演出前，她接受本報獨家訪問時謂：「好緊張呀！今朝仲好落力再搵老師練歌，踏上台嗰一下，好似第一日入TVB返工嘅感覺，不過OK嘅，我有信心。」

演戲攞高分

昨晚嘉敏再度踏台演出第二場，而她受訪時指第一場的演出給自己的表現80分：「尋晚真係人生第一場音樂劇，我係真係好緊張，我喺台後面真係腳震，上到台上面好多觀眾都留意到我好緊張，個表情梗咗，但唱到一段之後狀態OK，觀眾都估唔到我演得唱得跳得，咁演戲方面自己都做咗10年，有一定經驗嘅，佢哋畀我最高分係演戲，但估唔到第二高分係跳舞，因為同台合作嘅都係專業舞台劇演員，佢哋好犀利，但都畀我85分，聽到呢個分數好開心，但要再練習，因為都聽到專業同業餘嘅分別。」她又表示好感動看到很多朋友專登買飛入場捧場：「佢哋話今次客串10分鐘唔夠喉，我今晚一定會有進步，唔會再畀觀眾見到我緊張。」