中娛星動：同一火鍋店打卡 虞書欣被嘲機心重 蹭王鶴棣熱度

內地頂流小花虞書欣日前於社交網分享與朋友一起吃火鍋的片段，有網民發現男星王鶴棣之前亦Po過同一間店舖，二人還疑似坐在同一位置。此事惹來男方粉絲不滿，直指虞書欣機心重，蹭熱度以宣傳自己，隨即引起罵戰。

虞書欣去年憑劇集《永夜星河》人氣急升，之後再憑新劇《噓，國王在冬眠》創事業高峰，一舉一動都備受關注。日前，她在社交平台晒出身穿白色吊帶背心，搭配花花外衣享受火鍋的片段，有眼利的網民發現王鶴棣之前亦分享過同一間火鍋店，甚至連位置都十分相似。對此有人Po出對比圖，高度相似的店舖背景瞬間引起熱議，直衝熱搜第一位。

有網民指王鶴棣早於2020年拍攝《理智派生活》時，便在該店取景，所以會經常來這裏食飯，同時嘲諷虞書欣特地尋找相同包廂和座位影相，甚有機心，試圖借王鶴棣的熱度來宣傳自己。不過，虞書欣的粉絲也晒出證據為偶像護航，稱虞書欣主演的《永夜星河》也和該火鍋店有合作，所以光顧該店和王鶴棣沒有任何關係。

CP崩壞變仇家 事實上，虞書欣與王鶴棣的粉絲早有積怨，不時展開罵戰。事緣他們曾於2022年合作古裝劇《蒼蘭訣》，因CP感十足而爆出緋聞，然而隨着劇集播畢，王鶴棣似乎不願再與虞書欣炒CP，加上雙方粉絲都認為自家偶像名氣更大，不願讓對方沾光，故開始互相攻擊，二人的工作室都曾起訴過對方粉絲，令雙方關係僵化。之後，虞書欣與王鶴棣即使在公開活動同場，都依然保持零互動，令不少「棣欣引力」的CP粉大感失望。