戴黑超應付飛蚊症 古天樂視網膜穿兩窿 停工做手術

影帝古天樂近期受到眼疾所困，直指右眼視網膜穿了兩個窿，「飛蚊症」十分嚴重，需接受眼部手術，之後需要休養，工作計劃或會受到影響！

影帝古天樂（古仔）近期亮相公開活動時，經常佩戴太陽眼鏡，令外界非常關心他的健康狀況。前日古仔受訪時坦言受到眼疾所困：「隻眼係有啲問題，右眼視網膜穿咗兩個窿……所以依家飛蚊症好緊要，好多黑線飛嚟飛去，戴住太陽眼鏡將環境變黑就冇咁嚴重。」他還指已安排了做手術：「手術前唔可以戴隱形眼鏡，術後頭一個禮拜要休養，又有段時間唔搭得飛機，都會影響到工作，所以依家仲安排緊時間。」

周秀娜新片或受影響 不過古仔最近的工作排得密密麻麻，他主演兼由其公司投資的電影近期逐一在內地上映，繼《惡行之外》後，他與周秀娜主演的電影《私家偵探》（前名《尾隨》），亦將於下月31日在內地上映，香港雖未有映期，但應該會緊接上映。如今古仔受眼疾所困，工作要逐一延期，未知會否令《私》片的宣傳也受到影響。

另外，由他與劉青雲及金城武主演的電影《風林火山》入圍法國康城電影節「午夜展映單元」，對於外媒睇好該片，古仔感到高興，不過他也表示未看過最新版本，只看過4到5小時長的剪輯版本。