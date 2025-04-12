初來甫到 嘆大壓力 黃宗澤被阿佘嚇窒 唔敢作反

視后佘詩曼日前與李施嬅、高海寧等為新劇《新聞女王2》圍讀劇本，男主角之一黃宗澤（Bosco）受訪時直言壓力大，首次圍讀經已感覺到3位靚女的氣場強大，還笑言戲外都不敢跟她們開玩笑。

一眾無綫新劇《新聞女王2》演員日前圍讀劇本，適逢總監製鍾澍佳本月13號生日，佘詩曼、李施嬅、高海寧做代表向他送上驚喜，當壽星公收到3人送上蛋糕時十分高興。

新劇除有阿佘等3位靈魂人物外，還加入不少新成員，當中，以黃宗澤的加入最令觀眾關注，而Bosco接受無綫娛樂新聞台訪問時，直言「好大壓力」，阿佘即問他：「點解呀？」嚇到Bosco即後退，並笑言：「我依家已經想離開呢度。」非常搞笑。

Bosco續稱，第一次圍讀時已經被「3美」的強大氣場嚇窒：「第一場圍讀時，都已經Feel到佢哋嘅氣場好大，每個人都有自己特色嘅氣勢。」Bosco還笑言戲內戲外都不敢「作反」，絕不敢整蠱她們。

王敏奕打工變創業 至於劇中令觀眾留下深刻印象的龔慈恩、鄧智堅、王敏奕與陳曉華，則在新一輯有不少變化，由於不能劇透，王敏奕直言只能說少少：「我會由打工變成自己創業。」

譚俊彥（Shaun）同何廣沛（Matthew）在戲中同樣鍾情「Man姐」，兩人連訪問都火花十足，Shaun笑指Matthew被大家稱為「鹹濕仔」，因為對方成日想加「動作戲」，而Matthew就澄清自己冇諗過，並謂只是阿Shaun想加冇得加，才眼紅他。