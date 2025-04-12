為本土電影爭光 《破．地獄》「戲」勢如虹 榮登最高票房三甲

英皇電影《破．地獄》屢創奇迹，加長版上周末開畫大收過百萬票房。昨日再傳來另一震撼消息，電影累計票房突破1.53億元，撼贏2018年的電影《復仇者聯盟3：無限之戰》，成為香港電影史上唯一一部打入最高票房三甲的本土電影。

由陳茂賢執導、金像影帝許冠文及衛詩雅攜手主演、朱栢康和周家怡聯合演出的英皇電影《破．地獄》，上映半年以來叫好又叫座，累積票房高達153,530,175港元。戲中「郭家一門三傑」許冠文、衛詩雅及朱栢康早前更眾望所歸，分別獲頒「香港電影導演會年度大獎」影帝、影后及最佳男配角3項殊榮，該片還榮獲香港電影金像獎18項提名，刷新了近10年的提名紀錄。

《破．地獄》加長版上周末開畫更大收過百萬票房，昨日踏入上映的第二個周末，打敗了2018年上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》，正式榮登香港史上最高票房電影第3位，成為首部打入三甲位置的香港電影，亦是唯一一部全2D格式的電影，認真威水。

感激觀眾入場支持 電影主創團隊得知消息後皆非常振奮，陳茂賢導演表示：「感謝所有買票進場的觀眾，讓你們成為了《破．地獄》團隊生命中最美麗的風景。」作為金像影帝大熱的許冠文亦發文感謝觀眾：「感想是很高興，很感恩，喜出望外！現在要觀眾願意進戲院愈來愈難，這次的加長版很豐富，更完整，希望票房可以繼續上升！」而朱栢康更為香港電影打氣：「再一次多謝整個團隊，特別係導演令到加長版可以面世，更加要衷心多謝每一位入場嘅觀眾，香港電影加油！」剛於芝加哥亞洲躍動電影節勇奪傑出演員獎、獲讚「職業生涯最精湛的演出」的女主角衛詩雅與導演甫回港即準備一連兩日走訪戲院，再度答謝觀眾支持。