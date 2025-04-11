金賽綸街頭熱吻片流出 對象非金秀賢

已故韓國女星金賽綸的遺屬早前控告記者出身的網紅李振浩，經常上載詆毀金賽綸的影片，導致女方不堪網暴尋死。法院早前判定李振浩涉跟蹤騷擾罪，禁止他在未來3個月內發布與女方有關的內容。

不過，李振浩前晚爆料稱金賽綸未成年時交往的對象並非金秀賢，又指她自2016年起，先後跟多人拍拖，對象包括圈中、圈外人、體育明星、企業家、歌手、偶像練習生，以及年初結婚的美國丈夫。李振浩公開聲稱是金賽綸於2019年5月27日與當時男友牽手的約會照片，以及當街激咀的視頻，但因畫面不清，很難確認女方是否金賽綸。遺屬回應稱視頻中並非金賽綸，因翻查她當時的手機紀錄，顯示她當日是與女性友人一起。

李振浩指金秀賢在2016年至2019年間，有一位交往3年的女友，至2019年夏天分手後，才與金賽綸相戀。對於早前曝光疑似金賽綸於2018年深夜到訪金秀賢家中約會的視頻，李振浩則謂女方當時也知道金秀賢有女友，雙方當時只是朋友關係。