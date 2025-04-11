涉危駕遭拘留至少10日 廣末涼子被搜屋 藥檢過關

現年44歲的日本女星廣末涼子日前撞車後在醫院打傷女護士被捕，事件愈鬧愈大。雖然廣末體內沒有驗出違法藥物，但執法人員昨日到其寓所搜屋，並繼續拘留她接受調查至少10日。

執法人員以涉嫌危險駕駛致他人受傷罪，昨日到廣末與3名子女同住的東京寓所搜查，逗留約兩小時並帶走3箱物品，同日亦是廣末與首任前夫岡澤高宏所生的大仔21歲牛一。據知廣末被捕後，曾於半夜稱身體不適入院，並同意接受抽血及驗尿檢查，簡易檢測結果顯示體內沒有使用興奮劑或大麻等禁藥，但接下來會進行更詳細鑑定，調查肇事車禍是否與市售藥物等有關。檢察方昨日亦已獲法院批准，羈押廣末至少10日至本月19日。

情緒不穩屢與導演爭執 廣末出事當天在奈良拍攝的新片已中止製作，據知電影於本月初開鏡，以骨髓捐贈為題材，作為廣末的銀幕復出作，料明年春天上映。有份參與電影的員工透露，廣末拍攝期間亦情緒不穩，多次與導演光石富士朗爭執，令四周的人相當煩惱。

因醜聞離巢的廣末去年開設個人事務所，身兼社長的她為慳錢一腳踢，健康狀況亦響警號。據知今年1月，她曾因嚴重背痛打止痛針，之後又「生蛇」，加上其祖母去年離世，令她壓力爆煲。此外，前年與廣末鬧不倫戀的廚師鳥羽周作，前日在廣末被捕後首度更新社交網，闊佬懶理，分享與男性朋友開心整漢堡包的相片，惹來網民留言鬧爆。至於廣末的第2任前夫Candle JUNE在社交網留言，呼籲傳媒克制，以免小朋友受影響。