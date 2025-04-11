林愷鈴坐完車尾諗考牌

藝人林愷鈴數年前參演劇集《三命》，是其首次拍劇，戲中更獻出了另一個「第一次」。日前她在社交平台晒劇集花絮照，分享第一次坐電單車的感受，更大讚拍檔蘇家樂駕駛得相當穩定：「拍完呢場戲，立即愛上咗坐電單車嗰種自由嘅感覺，曾經有諗過考電單車牌，不過最後都係放棄咗。」