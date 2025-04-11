獨家專訪：父母患病 情緒爆煲 麥詩晴輕生獲救 學懂感恩

2020年港姐麥詩晴（Ceci）自封「符碌王」，笑指同屆港姐個個超高質素，但她仍能躋身10強，加上早前有機會演出監製文偉鴻的劇集《奪命提示》，對她來說絕對是超額完成兼夢想成真，她直言：「自己都算幸運，我一個咁大懵嘅人，竟然可以入到無綫仲做到依家，所以好感恩。」

除了工作，Ceci對人生同樣充滿感恩之心，自爆入行後經歷過兩大難關，幸未有被擊垮：「我為選港姐而辭咗工，當時爸爸啱啱發現有第三期癌症，媽咪係長期病患，有次返到屋企冇晒人，原來爸爸出血入咗醫院，佢哋怕影響我比賽，所以唔想我知。」由於壓力不停累積，Ceci入行第2年情緒突然出現問題：「成日喊同埋覺得好驚，驚到瞓唔到，初時以為係驚恐症，後來睇醫生話我有PTSD（創傷後心理壓力症）。」她透露當時終日以淚洗面，更曾嘗試輕生：「覺得唔知自己做乜，又做唔到成績出嚟，唔知捱唔捱到。（有輕生念頭定有行動？）有行動，係屋企人撳住我。」

康復後樂觀追夢 後來Ceci積極求醫接受治療，服藥初期影響到工作，她憶述：「有次食咗藥開工，之前已經背熟晒啲劇本，但拍攝時個腦一片空白，一個字都唔記得，反應好慢。其實得兩句對白，但我都講唔到，當時唔敢同人講，因為唔想冇嘢做。後來調整咗藥嘅分量同轉咗藥就好好多。」她開心公布現時已完全康復，不用再服藥，而爸爸的病情亦有所好轉。

提到入行4年尚未有代表作，會否感氣餒？Ceci相當樂觀：「冇，但知道自己要努力，人哋唔揀你一定有原因，可能因為外形，呢個係天生冇得變，除非大刀闊斧去整容，所以我惟有靠努力，上多啲演藝課，同埋向前輩虛心學習。」