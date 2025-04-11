中娛星動：兩大頂流享受生活 王一博挪威搵刺激 李現做龍友社恐發作

兩大頂流小生王一博與李現各有所好，王一博除了賽車外，還喜歡攀石、爬山、洞穴探險等刺激活動，日前他在挪威被捕獲，孭着背包及相機四圍影，又被發現社交網關注了挪威戶外博主，應該又有新挑戰。之前他曾參與冰川保護相關的攀冰拍攝，今次現身挪威，網民推斷他會進行滑雪、冰川徒步等活動。

踩入公園影雀仔

至於李現出名是「龍友」，不時在網上分享作品，最近他到北京玉淵潭、奧森公園進行鳥類攝影，拿着專業器材融入人群，他特意拍片紀錄，並說：「看看今天有沒有收穫，沒有收穫也不要緊，體驗一下打鳥的快樂。」去到目的地見到大批龍友，他搞笑說：「現在我有點社恐！我不知在哪裏架起我的機器，畢竟是我的第一次，怎樣辦，如何加入這個大環境？」他曾表示很注重工作、生活上的平衡：「閒下來的時候，就舒舒服服地享受生活，包括攝影也好，網球也好，或者喜歡跟朋友一起出去玩飛盤、登山、潛水也好，真的覺得要多看世界。」