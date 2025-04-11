獨家探班：街頭開工陷「困局」 陳豪攝時間慰妻 玩人肉速遞

「愛妻號」陳豪因忙着拍劇，未有時間與老婆陳茵媺大事慶生，但也準備了「花海」及抽空一小時回家陪伴。他體諒太太照顧家庭的辛苦，承諾之後會再補祝：「老婆係要錫嘅！」

視帝陳豪與馬貫東近日為無綫劇集《俠醫》到深水埗取景，拍攝時被重重包圍，皆因劇情講述他們捲入醫療糾紛被傳媒追訪，而鏡頭背後吸引不少街坊圍觀，紛紛舉起手機拍攝，場面相當熱鬧。

陳豪近期日以繼夜拍劇，不過絕不會忘記老婆陳茵媺（Aimee）生日的大日子，除了送上多束鮮花發動「花海攻勢」外，他更抽出一小時的拍攝空檔，趕回家與老婆仔女一同慶祝，他說：「好彩Aimee生日前一晚可以抽到一個鐘返屋企同佢食餐飯，買咗啲花、同啲小朋友一齊切蛋糕，叫做象徵式慶祝，但係唔足夠嘅，因為每年Aimee生日，我哋一係去旅行，一係做啲有意思嘅嘢，所以同佢講咗爭住先，遲啲再補番！」

馬貫東癡心做兵 提到以「花海」冧爆老婆，陳豪笑說：「送花畀老婆係應該嘅！但送花係唔足夠，送花唔可以當禮物，老婆係要錫嘅，我知道老婆好辛苦。」獲老公愛錫的Aimee，在社交網直指被寵壞，陳豪說：「我明白太太喺屋企照顧小朋友同屋企係好艱巨，比我哋出去做嘢更困難，所以老婆都需要放假減壓，咁先可以重新叉電，不斷咁消耗，對屋企、小朋友、太太都唔好。」

至於馬貫東劇中對劉佩玥癡心一片，實則只是女神身邊其中一隻「兵」，他笑說：「做兵都幾得意，一片癡心，蠢吓蠢吓，唔覺得自己做緊兵。現實冇試過做兵，戲中試吓開心啲，現實就唔好做喇！」而譚凱琪當日跟陳豪亦有對手戲，她的角色有自閉症狀，事前她做足功課，跟一班自閉症患者打保齡並進行觀察，她說：「我個角色打扮比較Colorful，因為對顏色比較敏感，講嘢嘅語氣同平時好唔同，始終有啲自閉特質。」