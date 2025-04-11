安藤櫻想同周星馳合作 古天樂試新嘢 力谷電影業

香港國際電影節昨日開幕，身為焦點影人的古天樂將為游學修主持活動任嘉賓大談電影業；雖然跟古天樂同場，但日本女星安藤櫻直言很喜歡周星馳電影，若有機會合作，定必全力以赴！

藝人古天樂、廖子妤、袁富華及日本女星安藤櫻等昨日出席《第四十九屆香港國際電影節開幕典禮》，古天樂透露稍後出席訪談活動談電影業，問他對電影業前景看法？他說：「要試吓啲新嘢，但依家環球經濟都唔好，大家都未必有心情睇戲。」提到政府鼓勵電影人多到內地取景，他表示要視乎戲種及是否需要大空間搭景：「我哋拍《九龍城寨之圍城》搭晒景，但拍完要拆，如果可以保留，可能成為景點，對旅遊業有幫助。」他慨嘆在港申請場地不易兼限制多：「試過申請天橋景，限制繁忙時間唔拍得，剩番可以拍嘅時間都唔係好夠。」他期望相關部門多與業界溝通和配合，令業界可以拍得更加順利。

廖子妤唔使靠男友 第3度來港的安藤櫻，透露很欣賞王家衛和周星馳，每當周星馳的作品在日本上映都會跟老公捧場，她笑指自己不揀戲，若有機會也想跟對方合作，任何戲種也會全力以赴。

至於廖子妤談到男友盧鎮業獲提名今屆金像獎最佳男配角，問她屆時可會陪男友行紅地氈？她笑謂：「未係攜眷身份，我自己行到啦，使乜靠佢，哈哈！畀佢自己威威啦。」