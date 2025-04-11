Coldplay第2場 Marf換火辣戰衣 容祖兒阿Sa朝聖興奮狂舞

英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay的啟德演唱會前晚舉行第二場，台下繼續星光熠熠，當中天后容祖兒與蔡卓妍自組「Show Mate」結伴睇騷，全程進入忘我境界。朱茵亦與老公黃貫中帶女兒捧場，將搖滾基因注入下一代。

全城盛事Coldplay演唱會前晚來到第2場，好姊妹容祖兒與蔡卓妍（阿Sa）孖公仔朝聖，全程興奮打卡。原來兩人一年前已結伴到新加坡捧Coldplay場，今次在主場睇騷更加忘我，身穿小背心的阿Sa舉高雙手狂揈，祖兒則隨音樂搖頭擺腦，不知幾High！她們更搞笑自稱「Show Mate」，組成睇騷最佳拍檔。

一代性感女神朱茵一家三口朝聖，散場時被網民捕獲，相中朱茵親切地微笑揮手，年屆53歲依然漂亮，無論樣貌與身材均保養得宜，十足吃了防腐劑！最令人驚喜是其女兒黃鶯愈大愈靚，身高已跟媽咪差不多，有網民更笑問是否黃貫中為女兒注入搖滾基因。

Locker做「煮夫」撐女友 至於為演唱會擔任暖場嘉賓的COLLAR成員Marf，第二場換上全新戰衣大晒長腿，非常火辣！她在首場的超班演出贏盡掌聲，其男友林家熙（Locker）前晚出席新片首映時大讚女友好型，是個100分表演，又指女友向他分享能有這個魔法般的體驗十分開心，他亦很戥女友開心。

Locker透露Marf演出前沒有很緊張，而他能幫忙的就是問少些問題及準備3餐，以減輕其負擔。談到Marf曾在公開表演走音，今次被網民視為「自我求贖」，Locker力撐女友，認為Live有瑕疵好正常。另外，同場的談善言表示在新片有打鬥場口，但主要是用槍及跑步居多。