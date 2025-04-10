情緒不穩 全面停工 Justin坐食山崩 靠Hailey賣公司接濟

加拿大天王Justin Bieber早前多次被媒體影到外出時精神欠奉、情緒低落，身形消瘦的他更一度被懷疑染上毒癮。因精神問題已全面停工的Justin，近日被指靠模特兒老婆Hailey Bieber接濟，Hailey更打算出售公司以幫補家計！

近日有傳Justin的精神狀態不穩，除了失眠、食欲不振之外，更經常在深夜向朋友發送語無倫次的訊息，並於社交網分享自己的內心世界，令友人十分擔心。

作為Justin的太太，Hailey被指已請來教友為老公祈禱，並到訪他們的住所與Justin交談。有指近期專注湊B的Justin仍沒有心情開工，導致山窮水盡，Hailey計劃出手助夫，密謀將一手創辦的美妝公司放盤，並積極尋找買家，她希望能夠以超過10億美元（約78億港元）的價錢將公司賣出。不過，業界並不看好Hailey會找到投資者，因為她的美妝品牌並不算好成功，難以吸引到投資者出高價收購。

Britney咬指甲嚇親人 除了Justin之外，美國天后Britney Spears的身心健康亦一直備受外界關注。近日，有傳她與男友Paul Soliz分手，情緒陷入谷底。據知，Britney大約在情人節期間向男友提出分手，今次已是他們第2度分手，雙方曾於去年7月分道揚鑣，其後舊情復燃。暫時未知今次分手的原因，有知情者指Paul最近已將其物品從女友家搬走。

而屢次受情傷的Britney近日在社交網分享一條片段，只見她的牙齒變得尖銳且不整齊，指甲亦很短小，令人懷疑她有咬指甲鎮靜的習慣。有網民看過片段後即表示：「Britney大騷指甲條片讓人恐懼。」還有人指她走晒樣：「Britney牙齒從來都不是那樣的，她到底是誰？」