暢所欲玄：DSE考生注意 文昌位布局全攻略

中學文憑試（DSE）進行得如火如荼，想提升子女讀書運，可以嘗試擺「文昌陣」在「四綠文曲星」坐落的正西位置。有讀者曾問：「你之前講過可以放一支富貴竹喺東南位，旺文昌㗎喎！」點解又話今年放西位呢？等我話畀你知。

其實，文昌位可以透過本命宮、住宅、流年飛星三種方式來定位。本命宮指的是靠個人出生時辰推算出自己所屬的文昌位，終生不會改變；至於住宅、流年飛星則隨着家宅位置與時序而有所不同，可以話年年不一樣；想提升學業運、升職運，最好放文昌陣在小朋友所屬的「文昌位」，助力會更強大。怎樣知道個人文昌位？可以用出生年月日查證！

除了方位，文昌位的布局也至關重要。最近一位朋友向我求助，說孩子成績一落千丈，我一看書枱位置已經知出事。因枱上放太多毛公仔玩具飾物，此為「玩物喪志」，要知道文昌位一定要保持整潔乾淨，不應堆放雜物，以免影響專注力。另外，好多客人會隨手放娛樂雜誌在書枱，這會造成口舌之爭或是非問題。建議大家先整理好書枱，再擺放「文昌筆」，小朋友可望學業進步！

風水布局可以助你「迎吉避煞 」，但建議家長要多點關注子女的健康和情緒。

堪輿學家陳定幫師傅