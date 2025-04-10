張栢芝慨贈頸鏈 粉絲驚喜

藝人張栢芝的親民作風一向得粉絲喜愛，近日她在街頭被偶遇，畫面中可見她穿着簡約時尚，紅色上衣搭配金色長裙，戴着墨鏡、身形纖細，氣質亮眼。當粉絲鼓起勇氣上前時，栢芝不但親切轉頭回應，甚至翻找自己的手袋，拿出一條精緻的頸鏈送給對方，該粉絲當場沒反應過來，栢芝隨手大方送禮的影片更在網上瘋傳。