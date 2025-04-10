周秀娜短髮 以假亂真

藝人周秀娜在劇集《三命》中以短髮造型演「郭愛瑜」角色，少女味十足，與一向長髮披肩、充滿成熟美的形象大相逕庭。周秀娜對劇中這個短髮念念不忘，於社交平台留言：「呢個假髮，像真度係咪好高呢，除咗細個嘅冬菇頭，未試過咁短。」