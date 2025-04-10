Anson Lo開騷 諗定新「露」數

Anson Lo獲大批「神徒」舉牌支持。

藝人盧瀚霆（Anson Lo）今年工作排得密麻麻，除了拍電影及電視劇，年底開個唱的他，預告今次可能會大騷未曾露過的身體部位。

男團MIRROR成員Anson Lo早前到米蘭跟意大利設計師Giuseppe Zanotti會面，籌備多月的聯乘膠囊系列昨日發布，吸引大批「神徒」（粉絲暱稱）到場支持。Anson Lo在社交平台表示事前已要求盡量讓每位到場的神徒看到他及能向他們打到招呼。他在場不停派飛吻及心心，並透露設計了鞋和袋共3個單品，花了近3個月時間完成，又讚設計師友善如慈父容易相處。

提到年底的個唱，他表示服裝方面有給予意見，正努力鍛煉身形：「任何演唱會都會露少少肌肉，睇吓今次點露。（展示未露過嘅？）Maybe，今次主題幾特別。」另外，他參與的新片早前開拍僅10日便停工，暫未收到復工日期，但不擔心打亂其他工作。對於電影以「希望」為主題，他指導演想表達好多層次，自言未解構到，又指導演要求高：「做到自然同唔浮誇係難，好似拿捏眼神多少都有難度。（擔心交唔到戲？）擔心呀！每一Take都盡力而為。」慶幸NG最多只3次，又笑言期望被鬧，因可以學到更多。

新劇與光希冇對手戲 至於他有份參演的新劇《The Season》劇組已開工，但他暫未入組，以他所知跟日本女星木村光希未有對手戲。而光希忙拍新劇外，又要為另一英語電影《Tornado》宣傳，昨日釋出的預告片中，她被賊人持刀威脅仍面不改容。