回憶舊作 試食「港式咖喱湯米線」 馬國明最愛咖喱雞 力Sell夫妻檔

視帝馬國明在宣傳活動上狂騷頸上疑似「咖喱雞」的紅印，更揚言自小喜歡食咖喱，一改內斂個性原來為「𢱑撈」，還自爆正值「自由身」兼且又平又抵用，歡迎任何客戶傾工作，為養兩頭家，可謂落足嘴頭。

藝人馬國明昨日化身「最帥店長」出席譚仔雲南米線活動，試食新推出的「港式咖喱湯米線」及全新的「鹽香嫩鴨胸」小食外，還試飲解辣的「百香果石榴珍珠特飲」及「龍眼蜜綠茶特飲」，寓工作於口福。

日前他網晒頸上疑似出現「咖喱雞」的自拍照，引起網民無限聯想，他親解謎團指頸上的紅印其實是宣傳今次「港喱啲」的宣傳招數，又奇怪為何外界反應如此大：「咖喱雞之嘛，我成日食咖喱雞、牛腩，好鍾意，（被人誤會係愛之吻？）大家千祈唔好心邪，我冇試過，亦都冇送畀人，好多朋友Send短訊畀我問係咪皮膚敏感，使唔使睇醫生。（為宣傳連形象都作大犧牲？）有幾大犧牲呀？」對於網民亦指其近照似乎精神較差，他強調一切正常，亦不太介意評語，最緊要外界讚老婆湯洛雯靚。

自由身開工四圍走 他又謂很開心可跟譚仔再度合作，因7年前拍下的廣告是他入行以來數一數二喜歡的廣告作品，他謂：「嗰個廣告好有故事性，話我好發憤去學『譚仔話』，不過依家唔記得晒，所以品牌應該每年都搵我做活動。」問可再次合作可有加薪酬？他就力Sell自己：「我呢啲好抵用，好平。」更自爆近期正等待開拍無綫新劇《新聞女王2》及另一齣劇集，所以想在空檔期的「自由身」期限，全力搵外快，他說：「近排好開心，因為所有Event唔使再同公司度期，所有嘢自己可以接嚟做，嚟緊我要返內地、馬來西亞同澳門工作。（離港工作都可以，唔擔心安全問題？）我又唔怕出埠工作，之前去柬埔寨出騷，都好平安咁返嚟香港，我有兩頭家要養，有時間都唔去旅行，梗係搵錢先，最好就係夫妻檔上陣。」