剝褸寓意破繭而出 姚焯菲小公主蛻變 苦練女人味

「聲夢小花」姚焯菲全新作品登場，為配合歌曲以「蛻變」為主題，加上18歲大個女，MV一改以往的小公主形象，挑戰連場勁歌熱舞。她坦言事前有上堂備戰，服裝也藏有小彩蛋，身穿7件印有以往個人單曲封面的外套，寓意破繭而出。

歌手姚焯菲（Chantel）推出全新單曲《New Fantasy》，MV終於面世，作為今年第一首派台歌，加上18歲大個女，所以今次歌曲以「蛻變」為主題，她更展示全新形象，大晒成熟女人味。Chantel在MV中勁歌熱舞，挑戰型格舞步，事前不斷上堂備戰，她說：「為咗今次MV練咗十幾個鐘，同埋我覺得最難係記每個動作，記得之後仲要花好多時間琢磨點樣做得最靚最流暢。」

為呼應「蛻變」主題，連服裝也藏有小彩蛋，Chantel身穿7件分別印有以往個人單曲封面的外套，然後逐一卸下，寓意拋開以前的自己，破繭而出。她坦言與團隊為新作落足心機：「係全新風格，我心情好緊張，因為唔知大家會對呢首歌有咩意見，同時亦都期待，到底Fans會點諗，會唔會成日聽呢？」

自爆偷食慰粉絲 另外，Chantel粉絲日前不滿其唱片公司宣傳混亂，令新歌《New Fantasy》MV未能跟歌曲同步上架，夾在中間的她左右為難。為平息粉絲怒氣，近日她不惜自爆「偷食實況」，用可愛表現氹番歌迷。

片中Chantel背向鏡頭，面向自動售賣機，以為她正在揀選零食，怎料她一擰轉身，原來餅乾已塞滿口，搞到兩腮脹卜卜。發現鏡頭時，她即露出一副被發現偷食的驚訝樣，隨即揞住嘴左望右望。粉絲笑指Chantel的偷食片似足當年的《笑笑小電影》，真實又搞笑，大讚她有喜劇潛質。