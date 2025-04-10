女僕裝再獻新猷 劉穎鏇做真人版《美少女》

劉穎鏇

劉穎鏇與郭柏妍在劇集中穿橙色女僕水着Look晒「咪咪」，電力十足。有「最強Body」美譽的劉穎鏇美腿和馬甲線相當吸睛，網民直指其造型神似「美少女戰士」。

藝人劉穎鏇（Tiffany）與郭柏妍（Rosita）近日在無綫劇集《奪命提示》中，要組成女團「Double C」深入娛樂公司查案，宣傳照中，二人穿上「橙色女僕水着」狂賣萌擺性感甫士，單眼、派心兼送飛吻，青春無敵。Tiffany除了美腿吸睛，更苦練出超強馬甲線，見證努力鍛煉成果。網民大讚她索爆之餘，更指其打扮，加上做出畫圈手勢，猶如真人版的《美少女戰士》角色木野真琴。

郭柏妍咀完丁子朗匿枱底 而Rosita於劇中獻出螢幕初吻，雖然拍攝當日她「生擒」丁子朗啜紫菜時表現得主動又大膽，但當監製一嗌停機，她即尷尬得兩度企圖匿枱底，緊張到面紅耳熱。事後她受訪時談及接吻戲亦未能清晰說出感受，只是躲在Tiffany身後撒嬌，粉絲指她搞笑又可愛。

郭柏妍