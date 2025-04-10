《破．地獄》父女 衛詩雅許冠文型黑出戰
《第四十三屆香港電影金像獎》頒獎典禮將於4月27日假香港文化中心舉行，大會昨日發布「準影帝」許冠文、劉青雲、郭富城、林峯、游學修，以及「準影后」衛詩雅、鍾雪瑩、談善言、許恩怡及區嘉雯的造型照，眾星一身型格打扮，當中衛詩雅的喱士晚裝女人味滿瀉，許恩怡則以白色吊帶散發青春魅力。
首屆金像影帝許冠文，多年後憑英皇電影《破．地獄》再度角逐，片中他收起笑匠本色，飾演古板嚴肅的喃嘸師傅兼傳統嚴父，演出入木三分，早前已在《2024年度香港電影導演會年度大獎》獲得一眾香港導演認同，被選為「最佳男主角」。而曾3奪金像影帝的劉青雲，亦在3月舉行的《第十八屆亞洲電影大獎》勇奪「最佳男主角」，能否再下一城要視乎其父親角色能否感動評審；其餘3位候選影帝還有在《臨時劫案》的郭富城、《九龍城寨之圍城》的林峯及《看我今天怎麼說》的游學修。
鍾雪瑩金馬加持
至於影后方面，衛詩雅與鍾雪瑩均連續兩屆入圍金像獎「最佳女主角」，憑《破》片出戰的衛詩雅已連奪多個女主角獎項，包括《第三十九屆華鼎獎》、《第六十一屆亞太影展》及《2024年度香港電影導演會大獎》，成績斐然！而憑《看》片中聾人角色入圍的鍾雪瑩，去年已憑該片勇奪金馬影后。
另外，下月在紅館舉行演唱會的林峯，昨日宣布加開3場，唱足6場，打破他入行以來的演唱會場次紀錄，最近他已密鑼緊鼓準備，屆時與一眾「Honeys」萬人大合唱！
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