《破．地獄》父女 衛詩雅許冠文型黑出戰

首屆金像影帝許冠文，多年後憑英皇電影《破．地獄》再度角逐，片中他收起笑匠本色，飾演古板嚴肅的喃嘸師傅兼傳統嚴父，演出入木三分，早前已在《2024年度香港電影導演會年度大獎》獲得一眾香港導演認同，被選為「最佳男主角」。而曾3奪金像影帝的劉青雲，亦在3月舉行的《第十八屆亞洲電影大獎》勇奪「最佳男主角」，能否再下一城要視乎其父親角色能否感動評審；其餘3位候選影帝還有在《臨時劫案》的郭富城、《九龍城寨之圍城》的林峯及《看我今天怎麼說》的游學修。