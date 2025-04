Coldplay啟德騷開鑼 Marf超班跳唱狠摑Haters Chris激讚嗌Encore

英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay前晚為4場於啟德體育園舉行的《Coldplay:Music Of The Spheres World Tour》揭開序幕,今次是他們相隔16年重返香港演出,更是首隊於啟德主場館開騷的單位,絕對是萬眾期待。

主音Chris Martin登場後,先以廣東話向觀眾親切問好:「大家好,我哋好開心嚟到香港!」瞬間令全場氣氛高漲。Coldplay以《Music of the Spheres》打頭陣,全晚共唱出24首歌,當中包括多首膾炙人口的名曲如《The Scientist》、《Fix You》、《My Universe》、《Adventure of a Lifetime》、《Paradise》及《Hymn for the Weekend》等,幾乎每首都引來全場大合唱,配合演唱會專屬的環保LED手環,全場樂迷化成一片閃爍燈海,場面壯觀!此外,每位入場樂迷均獲派發3D眼鏡以配合場內的特別效果,期間大量氣球從天而降,歌迷興奮得狂跳歡呼。