舉止異常將接受藥物測試 廣末涼子炒車送院 涉襲擊護士被捕

44歲日本女星廣末涼子又出事！廣末前日發生車禍後送院，昨日凌晨涉嫌在醫院襲擊女護士被捕，即時停工反省。據知當時廣末神情有異、舉止奇怪，將會接受藥物測試。

事發於前日黃昏，廣末駕車在掛川市高速公路上與貨車相撞，車上乘客疑是其男經紀人。有網民上載疑是車禍現場的相片，黑色7人車車頭撞凹，滿地碎片。有指事發後廣末舉止有異，時坐時企，又一度走出馬路。她接受酒精測試證實沒有超標，將進行藥物檢查。

而她受輕傷送院後，凌晨等待治療期間在醫院走來走去，並抓傷試圖制止她的女護士手臂，即場被拘捕。有指意外發生前，廣末曾在公路休息區大叫，又與陌生途人搭訕及觸摸對方。

意外後，廣末因未能出示身份證明文件，曾對執法人員自稱是廣末本人，及後由她所屬事務所證實被捕消息。聲明指廣末因意外受驚，陷入恐慌而襲擊醫護人員，對此深表抱歉，又透露廣末會即時停工反省，而她原定5月參與的兩場朗讀劇演出已宣布取消。

星途恐一鋪清袋 出道30年的廣末醜聞無數，更多次出現失常行為。2001年，她出席電影《WASABI》記者會時突然失控大喊，同年又被拍到在東京夜蒲後，坐霸王的士到千葉，呆坐馬路的醜態。她與第2任丈夫Candle JUNE結婚期間更多次出軌。據Candle JUNE透露，廣末每隔兩年都會出現精神不穩狀態。她前年驚爆與已婚米芝蓮廚神鳥羽周作搞「雙重不倫戀」後演藝事業受重創，之後積極復出，上月底曾為台灣高雄音樂騷《大港開唱》演出，但今次事件恐怕會令廣末星途一鋪清袋！